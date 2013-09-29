В 1 сезоне 4 серии сериала «Посредник» Веру удается спасти, но ей снова угрожает смертельная опасность. Банда профессиональных похитителей не собирается оставлять свидетеля их преступлений в живых и решает убить девушку, небезопасно даже в больнице…
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