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Киноафиша Сериалы Посредник Сезоны Сезон 1 Серия 4

Посредник 2013 4 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 29 сентября 2013
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 29 сентября 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 29 сентября 2013
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 29 сентября 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Посредник» Веру удается спасти, но ей снова угрожает смертельная опасность. Банда профессиональных похитителей не собирается оставлять свидетеля их преступлений в живых и решает убить девушку, небезопасно даже в больнице…

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