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Киноафиша Сериалы Посредник Сезоны Сезон 1 Серия 1

Посредник 2013 1 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 29 сентября 2013
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 29 сентября 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 29 сентября 2013
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 29 сентября 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Посредник» бизнесвумен Власюк в больнице ссорится со своей сестрой-инвалидом Верой из-за несчастного случая. Через некоторое время девушку похищают, и теперь Елене необходимо найти крупную сумму для выкупа.

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