В 1 сезоне 1 серии сериала «Посредник» бизнесвумен Власюк в больнице ссорится со своей сестрой-инвалидом Верой из-за несчастного случая. Через некоторое время девушку похищают, и теперь Елене необходимо найти крупную сумму для выкупа.
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