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Актёры 2 сезона сериала «Поза» (2019)
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Актеры сериала «Поза»
Вся информация о сериале
Эмджей Родригес
Michaela Jaé (MJ) Rodriguez
Dominique Jackson
Билли Портер
Billy Porter
Pray Tell
Indya Moore
Angel
Ryan Jamaal Swain
Энджел Куриэль
Angel Bismark Curiel
Lil Papi
Диллон Бернсайд
Dyllon Burnside
Ricky
Остин Скотт
Austin Scott
Чарлэйн Вудард
Charlayne Woodard
Helena St. Rogers
Труди Стайлер
Trudie Styler
Джастин Л. Уилсон
Justin L. Wilson
Сандра Бернхард
Sandra Bernhard
Judy Kubrak
Пэтти ЛюПон
Patti LuPone
Хайди Армбрустер
Heidi Armbruster
Франк Де Хулио
Frank De Julio
J. Cameron Barnett
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