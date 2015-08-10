В 1 сезоне 8 серии сериала «Полицейский участок» оперативникам предстоит решать квартирный вопрос. Две семьи претендует на одно жилье, но один из договоров оказывается поддельным. Остапов, Рудаков и Веденеев выходят на след риэлторов-аферистов...