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Киноафиша Сериалы Полицейский участок Сезоны Сезон 1 Серия 8

Полицейский участок 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 10 августа 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 10 августа 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 11 августа 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 11 августа 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 12 августа 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 12 августа 2015
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 13 августа 2015
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 13 августа 2015
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 17 августа 2015
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 17 августа 2015
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 18 августа 2015
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 18 августа 2015
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 19 августа 2015
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 19 августа 2015
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 20 августа 2015
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 20 августа 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Полицейский участок» оперативникам предстоит решать квартирный вопрос. Две семьи претендует на одно жилье, но один из договоров оказывается поддельным. Остапов, Рудаков и Веденеев выходят на след риэлторов-аферистов...

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