В 1 сезоне 5 серии сериала «Полицейский участок» Авдеев вновь безуспешно допрашивает Антона, и бандиты избивают полковника. Подозреваемый в убийстве и грабеже сбегает и берет в заложники в отделении капитана Остапова его жену Нину.