В 1 сезоне 16 серии сериала «Полицейский участок» сообщники Павла похищают сына Левашовой, больного астмой. Алексей согласен обменять ребенка на карту памяти с компроматом, которую лейтенант Рудаков отдал на хранение генералу Романову…
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