В 1 сезоне 10 серии сериала «Полицейский участок» у молодой женщины похищают ребенка. В отчаянии Наташа обращается за помощью в отделение полиции, но выясняется, что ее сожитель является сутенером, а соседка обвиняет девушку в проституции.