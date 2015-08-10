В 1 сезоне 1 серии сериала «Полицейский участок» расследование приводит Олега к высокопоставленным и влиятельным политикам. Осознавая нависшую угрозу, Левашов надежно прячет собранную информацию, но бандиты выслеживают дом его семьи.
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