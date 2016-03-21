Полицейский с Рублевки 1 сезон 5 серия смотреть онлайн
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Все серии 1 сезона «Полицейский с Рублевки»
Сезон 1 / Серия 121 марта 2016
Сезон 1 / Серия 222 марта 2016
Сезон 1 / Серия 323 марта 2016
Сезон 1 / Серия 424 марта 2016
Сезон 1 / Серия 528 марта 2016
Сезон 1 / Серия 629 марта 2016
Сезон 1 / Серия 730 марта 2016
Сезон 1 / Серия 831 марта 2016
О чем серия
В 1 сезоне 5 серии сериала «Полицейский с Рублевки» Григорий пытается замять историю с ограблением инкассаторов, в которой замешана его родная сестра. Тем временем Мухич ведет Кристину на настоящее свидание и проявляет лучшие мужские качества.
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