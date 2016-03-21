Полицейский с Рублевки 1 сезон 2 серия смотреть онлайн
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Все серии 1 сезона «Полицейский с Рублевки»
Сезон 1 / Серия 121 марта 2016
Сезон 1 / Серия 222 марта 2016
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Сезон 1 / Серия 629 марта 2016
Сезон 1 / Серия 730 марта 2016
Сезон 1 / Серия 831 марта 2016
О чем серия
В 1 сезоне 2 серии сериала «Полицейский с Рублевки» Измайлову поручают заняться поиском автобуса с богатыми туристами из Германии. От дел насущных его отвлекает сестра Вероника, которая в очередной раз вляпалась в сомнительную историю.
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