Полицейский с Рублевки 1 сезон 1 серия смотреть онлайн
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Все серии 1 сезона «Полицейский с Рублевки»
Сезон 1 / Серия 121 марта 2016
Сезон 1 / Серия 222 марта 2016
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Сезон 1 / Серия 629 марта 2016
Сезон 1 / Серия 730 марта 2016
Сезон 1 / Серия 831 марта 2016
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Полицейский с Рублевки» герой сталкивается со своим первым серьезным делом — загадочным исчезновением трупа известного олигарха. Он также знакомит своего приятеля Мухича с «ночной бабочкой» Кристиной.
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