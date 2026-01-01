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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Актёры 5 сезона сериала «Полдарк» (2019)
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Актеры сериала «Полдарк»
Вся информация о сериале
Эйдан Тернер
Aidan Turner
Ross Poldark
Элинор Томлинсон
Eleanor Tomlinson
Энтони Каф
Anthony Calf
Amelia Clarkson
Винсент Риган
Vincent Regan
София Оксенхам
Sofia Oxenham
Zachary Fall
Норман Бауман
Norman Bowman
Freddie Wise
Том Йорк
Tom York
Sam Carne
Luke Norris
Dwight Enys
Гарри Ричардсон
Harry Richardson
Drake Carne
Керри МакЛин
Kerri McLean
Kitty Despard
Питер Салливан
Peter Sullivan
Ralph Hanson
Тим Даттон
Tim Dutton
Joseph Merceron
Джек Фартинг
Jack Farthing
George Warleggan
Тристан Старрок
Tristan Sturrock
Zacky Martin
Бети Эдни
Beatie Edney
Prudie Paynter
Вуди Норман
Woody Norman
Эллиз Шаппелль
Ellise Chappell
Габриэлла Уайлд
Gabriella Wilde
Робин Эллис
Robin Ellis
Пип Торренс
Pip Torrens
Cary Warleggan
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