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Актёры 5 сезона сериала «Полдарк» (2019)

Актеры сериала «Полдарк» Вся информация о сериале
Эйдан Тернер
Эйдан Тернер Aidan Turner
Ross Poldark Элинор Томлинсон
Элинор Томлинсон Eleanor Tomlinson
Энтони Каф Anthony Calf
Amelia Clarkson
Винсент Риган
Винсент Риган Vincent Regan
София Оксенхам Sofia Oxenham
Zachary Fall
Норман Бауман Norman Bowman
Freddie Wise
Том Йорк Tom York
Sam Carne
Luke Norris
Dwight Enys
Гарри Ричардсон Harry Richardson
Drake Carne
Керри МакЛин Kerri McLean
Kitty Despard
Питер Салливан Peter Sullivan
Ralph Hanson
Тим Даттон Tim Dutton
Joseph Merceron
Джек Фартинг Jack Farthing
George Warleggan
Тристан Старрок
Тристан Старрок Tristan Sturrock
Zacky Martin
Бети Эдни Beatie Edney
Prudie Paynter
Вуди Норман
Вуди Норман Woody Norman
Эллиз Шаппелль
Эллиз Шаппелль Ellise Chappell
Габриэлла Уайлд
Габриэлла Уайлд Gabriella Wilde
Робин Эллис Robin Ellis
Пип Торренс
Пип Торренс Pip Torrens
Cary Warleggan
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