Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Полдарк Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Полдарк» (2018)

Актеры сериала «Полдарк» Вся информация о сериале
Caroline Blakiston
Aunt Agatha
Элинор Томлинсон
Элинор Томлинсон Eleanor Tomlinson
Том Йорк Tom York
Sam Carne
Эйдан Тернер
Эйдан Тернер Aidan Turner
Ross Poldark
Руби Бенталл Ruby Bentall
Verity Poldark
Джек Фартинг Jack Farthing
George Warleggan
Тристан Старрок
Тристан Старрок Tristan Sturrock
Zacky Martin
Эдвард Беннетт Edward Bennett
Джош Уайтхаус Josh Whitehouse
Эллиз Шаппелль
Эллиз Шаппелль Ellise Chappell
Гарри Ричардсон Harry Richardson
Drake Carne
Luke Norris
Dwight Enys
Хейда Рид
Хейда Рид Heida Reed
Бети Эдни Beatie Edney
Пип Торренс
Пип Торренс Pip Torrens
Cary Warleggan Джеймс Уилби
Джеймс Уилби James Wilby
Amelia Clarkson
Кайл Соллер
Кайл Соллер Kyle Soller
Francis Poldark Макс Беннетт
Макс Беннетт Max Bennett
Руби Бенталл Ruby Bentall
Sophie Simnett
Джек Риддифорд Jack Riddiford
Габриэлла Уайлд
Габриэлла Уайлд Gabriella Wilde
Джон Хопкинс Jon Hopkins
Ричард Дерден
Ричард Дерден Richard Durden
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше