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Полдарк
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Актёры 4 сезона сериала «Полдарк» (2018)
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Актеры сериала «Полдарк»
Вся информация о сериале
Caroline Blakiston
Aunt Agatha
Элинор Томлинсон
Eleanor Tomlinson
Том Йорк
Tom York
Sam Carne
Эйдан Тернер
Aidan Turner
Ross Poldark
Руби Бенталл
Ruby Bentall
Verity Poldark
Джек Фартинг
Jack Farthing
George Warleggan
Тристан Старрок
Tristan Sturrock
Zacky Martin
Эдвард Беннетт
Edward Bennett
Джош Уайтхаус
Josh Whitehouse
Эллиз Шаппелль
Ellise Chappell
Гарри Ричардсон
Harry Richardson
Drake Carne
Luke Norris
Dwight Enys
Хейда Рид
Heida Reed
Бети Эдни
Beatie Edney
Пип Торренс
Pip Torrens
Cary Warleggan
Джеймс Уилби
James Wilby
Amelia Clarkson
Кайл Соллер
Kyle Soller
Francis Poldark
Макс Беннетт
Max Bennett
Руби Бенталл
Ruby Bentall
Sophie Simnett
Джек Риддифорд
Jack Riddiford
Габриэлла Уайлд
Gabriella Wilde
Джон Хопкинс
Jon Hopkins
Ричард Дерден
Richard Durden
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