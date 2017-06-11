Меню
Киноафиша Сериалы Полдарк Сезоны Сезон 3 Серия 7

Полдарк 2015 - 2019 7 серия 3 сезон

Все серии 3 сезона «Полдарк»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 1 11 июня 2017
Серия 2
Сезон 3 / Серия 2 18 июня 2017
Серия 3
Сезон 3 / Серия 3 25 июня 2017
Серия 4
Сезон 3 / Серия 4 2 июля 2017
Серия 5
Сезон 3 / Серия 5 9 июля 2017
Серия 6
Сезон 3 / Серия 6 16 июля 2017
Серия 7
Сезон 3 / Серия 7 23 июля 2017
Серия 8
Сезон 3 / Серия 8 30 июля 2017
Серия 9
Сезон 3 / Серия 9 6 августа 2017
О чем серия

В 3 сезоне 7 серии сериала «Полдарк» Морвенна ждет ребенка от Уитворта. Тетя Агата планирует прием в честь своего юбилея. Росс предлагает Дрейку место кузнеца. Демельза разочарована отсутствием амбиций у Росса, отказывающегося от должности депутата.

