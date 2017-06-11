В 3 сезоне 7 серии сериала «Полдарк» Морвенна ждет ребенка от Уитворта. Тетя Агата планирует прием в честь своего юбилея. Росс предлагает Дрейку место кузнеца. Демельза разочарована отсутствием амбиций у Росса, отказывающегося от должности депутата.
ИИ изменил сюжет «Москвы слезам не верит»: на роковую вечеринку к дяде приходит Тося — судьба Кати меняется кардинально
Почему Снейп одевается как монах? Одежда героя «Гарри Поттера» раскрывает его тайную клятву
Amazon поставил точку: продолжения сериала «Лихачи» не будет, и вот почему
Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест)
До сих пор не дают спать: самые страшные сюжетные повороты в культовых ужастиках, которые навсегда останутся классикой жанра
Глянете серию, опомнитесь ночью: 5 sci-fi сериалов не хуже «Черного зеркала» — у каждого рейтинг 7.8 и больше
«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию
Начали смотреть «Хирурга»? Вот еще 3 сериала о врачах «с секретами» — скоротаете ождание новых серий
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail