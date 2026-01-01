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Актёры 3 сезона сериала «Полдарк» (2017)

Актеры сериала «Полдарк» Вся информация о сериале
Хейда Рид
Хейда Рид Heida Reed
Джек Фартинг Jack Farthing
George Warleggan
Эйдан Тернер
Эйдан Тернер Aidan Turner
Ross Poldark
Бети Эдни Beatie Edney
Элинор Томлинсон
Элинор Томлинсон Eleanor Tomlinson
Гарри Ричардсон Harry Richardson
Drake Carne
Шон Джилдер
Шон Джилдер Sean Gilder
Tholly Tregirls Джон Холлинворт
Джон Холлинворт John Hollingworth
Luke Norris
Dwight Enys
Джон Хопкинс Jon Hopkins
Тристан Старрок
Тристан Старрок Tristan Sturrock
Zacky Martin
Джош Уайтхаус Josh Whitehouse
Габриэлла Уайлд
Габриэлла Уайлд Gabriella Wilde
Том Йорк Tom York
Sam Carne
Caroline Blakiston
Aunt Agatha
Габриэлла Уайлд
Габриэлла Уайлд Gabriella Wilde
Caroline Penvenen Джон Неттлз
Джон Неттлз John Nettles
Ray Penvenen Тёрло Конвери
Тёрло Конвери Turlough Convery
Эллиз Шаппелль
Эллиз Шаппелль Ellise Chappell
Кристиан Брассингтон Christian Brassington
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