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Актёры 2 сезона сериала «Полдарк» (2016)

Актеры сериала «Полдарк» Вся информация о сериале
Элинор Томлинсон
Элинор Томлинсон Eleanor Tomlinson
Эйдан Тернер
Эйдан Тернер Aidan Turner
Ross Poldark
Марк Дэнбери Marc Danbury
Джек Фартинг Jack Farthing
George Warleggan
Фил Дэвис
Фил Дэвис Phil Davis
Jud Paynter Генри Гаррет
Генри Гаррет Henry Garrett
Кайл Соллер
Кайл Соллер Kyle Soller
Francis Poldark Себастьян Арместо
Себастьян Арместо Sebastian Armesto
Джон Холлинворт
Джон Холлинворт John Hollingworth
Хейда Рид
Хейда Рид Heida Reed
Руби Бенталл Ruby Bentall
Ричард МакКейб Richard McCabe
Caroline Blakiston
Aunt Agatha
Пип Торренс
Пип Торренс Pip Torrens
Cary Warleggan Тристан Старрок
Тристан Старрок Tristan Sturrock
Zacky Martin
Бети Эдни Beatie Edney
Льюис Пик Lewis Peek
Джон Неттлз
Джон Неттлз John Nettles
Ray Penvenen
Роуз Рейнольдс Rose Reynolds
Ричард Хоуп Richard Hope
Тёрло Конвери
Тёрло Конвери Turlough Convery
Luke Norris
Dwight Enys
Робин Эллис Robin Ellis
Amelia Clarkson
Хью Скиннер
Хью Скиннер Hugh Skinner
Габриэлла Уайлд
Габриэлла Уайлд Gabriella Wilde
Caroline Penvenen Стефен Боксер
Стефен Боксер Stephen Boxer
Ross Green
Майкл Калкин
Майкл Калкин Michael Culkin
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