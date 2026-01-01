Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Полдарк
Сезоны
Сезон 2
Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Полдарк» (2016)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Актеры сериала «Полдарк»
Вся информация о сериале
Элинор Томлинсон
Eleanor Tomlinson
Эйдан Тернер
Aidan Turner
Ross Poldark
Марк Дэнбери
Marc Danbury
Джек Фартинг
Jack Farthing
George Warleggan
Фил Дэвис
Phil Davis
Jud Paynter
Генри Гаррет
Henry Garrett
Кайл Соллер
Kyle Soller
Francis Poldark
Себастьян Арместо
Sebastian Armesto
Джон Холлинворт
John Hollingworth
Хейда Рид
Heida Reed
Руби Бенталл
Ruby Bentall
Ричард МакКейб
Richard McCabe
Caroline Blakiston
Aunt Agatha
Пип Торренс
Pip Torrens
Cary Warleggan
Тристан Старрок
Tristan Sturrock
Zacky Martin
Бети Эдни
Beatie Edney
Льюис Пик
Lewis Peek
Джон Неттлз
John Nettles
Ray Penvenen
Роуз Рейнольдс
Rose Reynolds
Ричард Хоуп
Richard Hope
Тёрло Конвери
Turlough Convery
Luke Norris
Dwight Enys
Робин Эллис
Robin Ellis
Amelia Clarkson
Хью Скиннер
Hugh Skinner
Габриэлла Уайлд
Gabriella Wilde
Caroline Penvenen
Стефен Боксер
Stephen Boxer
Ross Green
Майкл Калкин
Michael Culkin
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить