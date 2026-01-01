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Актёры 1 сезона сериала «Полдарк» (2015)

Актеры сериала «Полдарк» Вся информация о сериале
Элинор Томлинсон
Элинор Томлинсон Eleanor Tomlinson
Эйдан Тернер
Эйдан Тернер Aidan Turner
Ross Poldark Ричард Хэррингтон
Ричард Хэррингтон Richard Harrington
Фил Дэвис
Фил Дэвис Phil Davis
Jud Paynter
Тим Делап Tim Delap
Тристан Старрок
Тристан Старрок Tristan Sturrock
Zacky Martin
Руби Бенталл Ruby Bentall
Кайл Соллер
Кайл Соллер Kyle Soller
Luke Norris
Dwight Enys
Александр Арнольд
Александр Арнольд Alexander Arnold
Бети Эдни Beatie Edney
Хейда Рид
Хейда Рид Heida Reed
Эмма Спаргин Хасси Emma Spurgin Hussey
Джек Фартинг Jack Farthing
George Warleggan
Мэри Вудвин Mary Woodvine
Марк Симан Mark Seaman
Джон Холлинворт
Джон Холлинворт John Hollingworth
Харриет Баллард Harriet Ballard
Пип Торренс
Пип Торренс Pip Torrens
Cary Warleggan
Роберт Доуз Robert Daws
Рори Вилтон Rory Wilton
Сабрина Бартлетт
Сабрина Бартлетт Sabrina Bartlett
Майкл Калкин
Майкл Калкин Michael Culkin
Caroline Blakiston
Aunt Agatha
Уоррен Кларк Warren Clarke
Charles Poldark
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