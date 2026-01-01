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Полдарк
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Актёры 1 сезона сериала «Полдарк» (2015)
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Актеры сериала «Полдарк»
Вся информация о сериале
Элинор Томлинсон
Eleanor Tomlinson
Эйдан Тернер
Aidan Turner
Ross Poldark
Ричард Хэррингтон
Richard Harrington
Фил Дэвис
Phil Davis
Jud Paynter
Тим Делап
Tim Delap
Тристан Старрок
Tristan Sturrock
Zacky Martin
Руби Бенталл
Ruby Bentall
Кайл Соллер
Kyle Soller
Luke Norris
Dwight Enys
Александр Арнольд
Alexander Arnold
Бети Эдни
Beatie Edney
Хейда Рид
Heida Reed
Эмма Спаргин Хасси
Emma Spurgin Hussey
Джек Фартинг
Jack Farthing
George Warleggan
Мэри Вудвин
Mary Woodvine
Марк Симан
Mark Seaman
Джон Холлинворт
John Hollingworth
Харриет Баллард
Harriet Ballard
Пип Торренс
Pip Torrens
Cary Warleggan
Роберт Доуз
Robert Daws
Рори Вилтон
Rory Wilton
Сабрина Бартлетт
Sabrina Bartlett
Майкл Калкин
Michael Culkin
Caroline Blakiston
Aunt Agatha
Уоррен Кларк
Warren Clarke
Charles Poldark
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