В 1 сезоне 9 серии сериала «Погнали» Эдик решает переночевать в палатках у речки. К импровизированному кемпингу присоединяются странные соседи, которые предлагают обменяться накопленным опытом. Кирилл выигрывает у Даши в карты желание.