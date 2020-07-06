В 1 сезоне 8 серии сериала «Погнали» семья Осиных приезжают в Уфу. Эдик встречается с подругой молодости, чтобы разрешить давнюю проблему. Даша и Кирилл пытаются сходить в кино, но у последнего возникают проблемы с возрастным ограничением.