В 1 сезоне 8 серии сериала «Погнали» семья Осиных приезжают в Уфу. Эдик встречается с подругой молодости, чтобы разрешить давнюю проблему. Даша и Кирилл пытаются сходить в кино, но у последнего возникают проблемы с возрастным ограничением.
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