В 1 сезоне 2 серии сериала «Погнали» измотанный в дороге Эдик случайно выпивает на заправке алкогольный энергетик. Алла предлагает мужу сесть за руль. Он вынужден согласиться, чтобы не терять драгоценное время, но поездка все равно затягивается.
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