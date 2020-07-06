В 1 сезоне 2 серии сериала «Погнали» измотанный в дороге Эдик случайно выпивает на заправке алкогольный энергетик. Алла предлагает мужу сесть за руль. Он вынужден согласиться, чтобы не терять драгоценное время, но поездка все равно затягивается.