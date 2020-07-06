В 1 сезоне 10 серии сериала «Погнали» между Аллой и Эдиком происходит ссора из-за посылки брата. Жена хочет узнать, что находится в гитарном кейсе, но вместо этого случайно открывает свой секрет. Кирилл пытается отомстить за пранк младшему брату.