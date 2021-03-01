В 1 сезоне сериала «Пленница» молодая женщина-микробиолог Светлана разрабатывает инновационный антибиотик. Прорывные исследования позволяют ей открыть собственную лабораторию и обеспечить будущее своей семьи. Однако Света так погружена в свою любимую работу, что подвергает опасности свое здоровье. На седьмом месяце беременности она теряет малыша. Это несчастье переворачивает жизнь героини. Она отказывается от карьеры и полностью вверяет свое будущее супругу Алексею. Но вскоре выясняется, что ее идеальный и заботливый муж одержим азартными играми. Однажды он ставит на кон собственную жену.