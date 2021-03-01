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Пленница 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пленница
Киноафиша Сериалы Пленница Сезоны Сезон 1

Пленница 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пленница»

В 1 сезоне сериала «Пленница» молодая женщина-микробиолог Светлана разрабатывает инновационный антибиотик. Прорывные исследования позволяют ей открыть собственную лабораторию и обеспечить будущее своей семьи. Однако Света так погружена в свою любимую работу, что подвергает опасности свое здоровье. На седьмом месяце беременности она теряет малыша. Это несчастье переворачивает жизнь героини. Она отказывается от карьеры и полностью вверяет свое будущее супругу Алексею. Но вскоре выясняется, что ее идеальный и заботливый муж одержим азартными играми. Однажды он ставит на кон собственную жену.

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Список серий 1-го сезона сериала «Пленница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 марта 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 марта 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 марта 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 марта 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2021
График выхода всех сериалов
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