Постер сериала Пиноккио
Киноафиша Сериалы Пиноккио Сезоны

Пиноккио, список сезонов

Pinocchio 16+
Год выпуска 2014
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
8 IMDb

Список сезонов сериала «Пиноккио»

Пиноккио - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов 12 ноября 2014 - 31 декабря 2015
 
