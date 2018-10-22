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Пес 2015 5 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Пес»
Эпизод 1
Сезон 4 / Серия 1 22 октября 2018
Эпизод 2
Сезон 4 / Серия 2 23 октября 2018
Эпизод 3
Сезон 4 / Серия 3 24 октября 2018
Эпизод 4
Сезон 4 / Серия 4 25 октября 2018
Эпизод 5
Сезон 4 / Серия 5 29 октября 2018
Эпизод 6
Сезон 4 / Серия 6 30 октября 2018
Эпизод 7
Сезон 4 / Серия 7 31 октября 2018
Эпизод 8
Сезон 4 / Серия 8 1 ноября 2018
Эпизод 9
Сезон 4 / Серия 9 5 ноября 2018
Эпизод 10
Сезон 4 / Серия 10 6 ноября 2018
Эпизод 11
Сезон 4 / Серия 11 7 ноября 2018
Эпизод 12
Сезон 4 / Серия 12 8 ноября 2018
Эпизод 13
Сезон 4 / Серия 13 12 ноября 2018
Эпизод 14
Сезон 4 / Серия 14 13 ноября 2018
Эпизод 15
Сезон 4 / Серия 15 14 ноября 2018
Эпизод 16
Сезон 4 / Серия 16 15 ноября 2018
Эпизод 17
Сезон 4 / Серия 17 19 ноября 2018
Эпизод 18
Сезон 4 / Серия 18 20 ноября 2018
Эпизод 19
Сезон 4 / Серия 19 21 ноября 2018
Эпизод 20
Сезон 4 / Серия 20 22 ноября 2018
О чем cерия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Пес» полиция находит труп зверски избитого в маскарадном костюме индейца. Максимов узнает, что у погибшего было много врагов. Его мог устранить муж его любовницы или участники закрытого бойцовского клуба.

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