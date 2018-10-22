В 4 сезоне 2 серии сериала «Пес» Максимов и верный Пес ищут виновного в убийстве подающего надежды борца — мужчина падает замертво во время состязания. Оказывается, кто-то его отравил. Максу удается узнать неприятные подробности из жизни погибшего.
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