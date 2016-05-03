В 5 сезоне 9 серии сериала «В поле зрения» загадочный преступный интеллект под названием «Голос» неожиданно возвращается, чтобы устроить засаду для Джона и Гарольда в их собственном участке. Тем временем Рут узнает нечто действительно шокирующее.
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