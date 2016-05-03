В 5 сезоне 12 серии сериала «В поле зрения», в то время как Шоу и Риз идут по следам Гарольда, сам герой оказывается в максимально безопасном государственном месте. У Финча в руках вирус, способный уничтожить не только «Самаритянина», но и «Машину».