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Киноафиша Сериалы В поле зрения Сезоны Сезон 5 Серия 12

В поле зрения 2011 - 2016 12 серия 5 сезон

9.6 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «В поле зрения»
Синий экран смерти
Сезон 5 / Серия 1 3 мая 2016
Ситуация нормальная, все летит к чертям
Сезон 5 / Серия 2 9 мая 2016
Сказать по правде
Сезон 5 / Серия 3 10 мая 2016
6,741
Сезон 5 / Серия 4 16 мая 2016
Локатор выстрелов
Сезон 5 / Серия 5 17 мая 2016
Более совершенный союз
Сезон 5 / Серия 6 23 мая 2016
Радиообмен
Сезон 5 / Серия 7 24 мая 2016
Рекомбинация
Сезон 5 / Серия 8 24 мая 2016
Тихий голос
Сезон 5 / Серия 9 30 мая 2016
День, когда уходит мир
Сезон 5 / Серия 10 31 мая 2016
Синекдоха
Сезон 5 / Серия 11 7 июня 2016
Установщик
Сезон 5 / Серия 12 14 июня 2016
Успешное завершение процедуры
Сезон 5 / Серия 13 21 июня 2016
О чем cерия

В 5 сезоне 12 серии сериала «В поле зрения», в то время как Шоу и Риз идут по следам Гарольда, сам герой оказывается в максимально безопасном государственном месте. У Финча в руках вирус, способный уничтожить не только «Самаритянина», но и «Машину».

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