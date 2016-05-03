В 5 сезоне 1 серии сериала «В поле зрения» герои делают все возможное, чтобы сохранить исходный код программы. Тем временем Рут предстоит бороться за свою жизнь. А Фаско оказывается в трудной ситуации после смерти Элайаса и Доминика.
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