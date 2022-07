1 Perry Mason Opening Terence Blanchard 2:03

2 They Don't Want Me Terence Blanchard 0:55

3 It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) [feat. Luke Carlsen] The Perry Mason New Year's Eve Band / Terence Blanchard 2:28

4 Dancing in the Dark (feat. Luke Carlsen) The Perry Mason New Year's Eve Band / Terence Blanchard 1:55

5 Evening Gentlemen Terence Blanchard 2:20

6 Home Alone Terence Blanchard 2:16

7 End Credits (Perry Mason - Chapter 1) Terence Blanchard 2:13

8 Get Right, Stay Right The Radiant Assembly of God / Народные 1:56

9 Dat Suits Me (aka Let's Go 'Round The Wall) The Radiant Assembly of God / Народные 2:15

10 Or is it Baggerly Terence Blanchard 1:33

11 War Flashback Terence Blanchard 1:04

12 Sister Writes a Letter Terence Blanchard 1:28

13 Until Next Time Terence Blanchard 2:06

14 Men Terence Blanchard 2:35

15 You're Under Arrest Terence Blanchard 1:21

16 Wrapping Up (Version 2) Terence Blanchard 1:40

17 War Terence Blanchard 2:23

18 End Credits (Perry Mason - Chapter 2) Terence Blanchard 2:08

19 Emily Knew Terence Blanchard 2:31

20 Everything Went Quiet Terence Blanchard 1:31

21 Shifting Priorities Terence Blanchard 1:36

22 Bail Terence Blanchard 1:29

23 You Drake Terence Blanchard 1:17

24 Son De La Loma (aka Mama, Son De La Loma) Josephine Foster, Victor Herrero / Miguel Matamoros 2:28

25 Aventurera Josephine Foster, Victor Herrero / Агустин Лара 3:07

26 EB Reads the Paper Terence Blanchard 1:02

27 I Need to See Emily Terence Blanchard 1:18

28 I Will Deny Terence Blanchard 3:01

29 All the Answers / Disbarred Terence Blanchard 2:11

30 Della's Lover Terence Blanchard 1:44

31 Dirt the Towels Terence Blanchard 1:53

32 EB's End / EB's Low Moment Terence Blanchard 2:41

33 For These Kids Terence Blanchard 2:05

34 My Parents House Terence Blanchard 3:47

35 Power of the State Terence Blanchard 1:59

36 End Credits (Perry Mason - Chapter 4) Terence Blanchard 2:13

37 Della Finds EB Terence Blanchard 1:49

38 Dug Up Charlie Terence Blanchard 1:49

39 Ennis Being Watched Terence Blanchard 0:56

40 I Ain't Nothin' Terence Blanchard 0:55

41 I Don't Care Terence Blanchard 0:56

42 Passing the Bar Terence Blanchard 1:11

43 Perry Helps Della Terence Blanchard 1:54

44 Perry Sees Teddy Terence Blanchard 1:05

45 Train Ride Terence Blanchard 1:38

46 Why is She in Chains Terence Blanchard 0:59

47 End Credits (Perry Mason - Chapter 5) Terence Blanchard 2:02

48 The No Garage Terence Blanchard 1:35

49 A Man Came Into the Hotel Terence Blanchard 1:25

50 Use This Terence Blanchard 2:20

51 Order Order Terence Blanchard 1:54

52 Been Waitin' for Ya Terence Blanchard 1:44

53 End Credits (Perry Mason - Chapter 6) Terence Blanchard 2:08

54 Burn Your Eyes Terence Blanchard 2:04

55 Go Thank Him Terence Blanchard 1:36

56 Best Keep Up Terence Blanchard 1:04

57 He Lacked Faith Terence Blanchard 2:56

58 1914 Terence Blanchard 1:00

59 Undercover Work Terence Blanchard 2:14

60 Just Wanna Talk Terence Blanchard 2:03

61 Do You Doubt Me? Terence Blanchard 1:32

62 Just Guessing Terence Blanchard 2:02

63 It's All Lies Terence Blanchard 3:02

64 End Credits (Perry Mason - Chapter 7) Terence Blanchard 2:18

65 OK OK Terence Blanchard 1:27

66 Trial Isn't Over Terence Blanchard 1:08

67 Almost Over Terence Blanchard 1:30

68 The Envelope Terence Blanchard 1:48

69 I Can't Do It Terence Blanchard 1:57

70 Find the Truth Terence Blanchard 2:07

71 Alone Terence Blanchard 2:17