Перевал Дятлова
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Вся информация о сериале
Лучшие фильмы и сериалы про покорение гор и альпинистов
Подборка незабываемых историй о покорении гор для истинных ценителей острых ощущений.
Написать
9 июля 2023 10:34
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все.
Написать
13 мая 2023 12:00
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов
История про крепкую дружбу, приключения в мире постапокалипсиса, финальная глава хоррора про жуткий дом и авторский проект от известного режиссера — рассказываем про самые интересные онлайн-новинки первых двух недель нового года.
Написать
13 января 2023 15:00
Киноафиша в истории: разбираемся, что случилось с группой Дятлова 63 года назад
В Санкт-Петербурге эксперты обсудят основные версии гибели туристской группы Дятлова и покажут популярный сериал «Перевал Дятлова» в память о погибших.
Написать
21 января 2022 10:58
