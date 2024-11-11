Меню
Сериалы
Перевал Дятлова
Статьи
«Меня прошибло»: Ильин-младший назвал единственный сериал, после которого он заплакал
Нашумевшая «Трасса» о похищениях девочек для него не столь слезлива и трогательна.
11 ноября 2024 10:23
Волки в тени и горящие актеры: какие мистические странности творились на съемках сериала «Перевал Дятлова»
Актеры не верили в потустороннее, пока не увидели чертовщину собственными глазами.
31 октября 2024 12:30
Не только «Мажор»: эти 6 российских сериалов купили иностранцы и остались в полном восторге
В списке оказались не только детективы, но и исторические драмы.
3 сентября 2024 16:20
