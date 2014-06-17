В 3 сезоне 5 серии сериала «Предчувствие» Моретти и Пирс принимаются за расследование после того, как знаменитый доктор Лэндон Дженнингс обнаружен убитым в своем хорошо охраняемом офисе. Отец Пирса Джеймс решает пожить вместе со своим сыном.
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