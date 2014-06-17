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Киноафиша Сериалы Предчувствие Сезоны Сезон 3 Серия 15

Предчувствие 2012 - 2015 15 серия 3 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Предчувствие»
Париж
Сезон 3 / Серия 1 17 июня 2014
Безболезненный
Сезон 3 / Серия 2 24 июня 2014
Дрожь
Сезон 3 / Серия 3 1 июля 2014
Обладание
Сезон 3 / Серия 4 8 июля 2014
Вечность
Сезон 3 / Серия 5 15 июля 2014
Непостижимый
Сезон 3 / Серия 6 22 июля 2014
Болеро
Сезон 3 / Серия 7 29 июля 2014
Пролог
Сезон 3 / Серия 8 5 августа 2014
Тишина
Сезон 3 / Серия 9 12 августа 2014
Грязный
Сезон 3 / Серия 10 19 августа 2014
Мозговой штурм
Сезон 3 / Серия 11 17 февраля 2015
Мясо
Сезон 3 / Серия 12 24 февраля 2015
Зеркало
Сезон 3 / Серия 13 3 марта 2015
Ромео
Сезон 3 / Серия 14 10 марта 2015
Беги
Сезон 3 / Серия 15 17 марта 2015
О чем серия

В 3 сезоне 15 серии сериала «Предчувствие» на свадебной церемонии происходит ужасный инцидент. Невесту Кейт Моретти похищают неизвестные. Доктор Пирс и Донни вынуждены начать расследование, чтобы спасти девушке жизнь.

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