В 3 сезоне 1 серии сериала «Предчувствие» в столице Франции доктора Пирса просят о содействии представители ФБР. Они нуждаются в его помощи в связи с весьма серьезным международным делом. В это время Макс и Дин Хейли хотят вернуть Пирса в Чикаго.
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