Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Предчувствие Сезоны Сезон 3 Серия 1

Предчувствие 2012 - 2015 1 серия 3 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Предчувствие»
Париж
Сезон 3 / Серия 1 17 июня 2014
Безболезненный
Сезон 3 / Серия 2 24 июня 2014
Дрожь
Сезон 3 / Серия 3 1 июля 2014
Обладание
Сезон 3 / Серия 4 8 июля 2014
Вечность
Сезон 3 / Серия 5 15 июля 2014
Непостижимый
Сезон 3 / Серия 6 22 июля 2014
Болеро
Сезон 3 / Серия 7 29 июля 2014
Пролог
Сезон 3 / Серия 8 5 августа 2014
Тишина
Сезон 3 / Серия 9 12 августа 2014
Грязный
Сезон 3 / Серия 10 19 августа 2014
Мозговой штурм
Сезон 3 / Серия 11 17 февраля 2015
Мясо
Сезон 3 / Серия 12 24 февраля 2015
Зеркало
Сезон 3 / Серия 13 3 марта 2015
Ромео
Сезон 3 / Серия 14 10 марта 2015
Беги
Сезон 3 / Серия 15 17 марта 2015
О чем серия

В 3 сезоне 1 серии сериала «Предчувствие» в столице Франции доктора Пирса просят о содействии представители ФБР. Они нуждаются в его помощи в связи с весьма серьезным международным делом. В это время Макс и Дин Хейли хотят вернуть Пирса в Чикаго.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 3 комментария
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги 1 комментарий
Супермен
Супермен 15 комментариев
«Возможно, был какой-то клон»: зрители придумали 3 сценария к 8 сезону «Невского» и они будто даже круче, чем оригинал
Финал «Аббатства Даунтон» — это еще не конец? Вот про кого из Кроули могут снять приквел
Герои не погибли бы, но такая жизнь — хуже смерти: что стало бы со Средиземьем, если бы Саурон получил Кольцо
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
«Как у BLACKPINK»: цвета в «Игре в кальмара» выбраны не случайно — вот почему игроки в зеленом, а охрана в красном
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше