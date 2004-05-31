Меню
Свинка Пеппа 2004, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Свинка Пеппа
Peppa Pig 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 мая 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 52
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Свинка Пеппа»

В 1 сезоне сериала «Свинка Пеппа» зрители познакомятся с большим и дружным семейством, которое состоит из милых зверьков. Они ведут жизнь, поразительно похожую на нашу. Папа ходит на работу, в то время как мама занимается готовкой и уборкой. Их старшая дочка недавно отметила свое четырехлетие. В отличие от своего младшего братика, она прекрасно говорит и часто проводит досуг в компании подруги-овечки. Вместе они ежедневно попадают в забавные ситуации, которые помогают им постигать окружающий мир.

6.3 IMDb
Список серий сериала Свинка Пеппа График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Лужи Muddy Puddles
Сезон 1 Серия 1
31 мая 2004
Динозаврик потерялся Mr. Dinosaur is Lost
Сезон 1 Серия 2
1 июня 2004
Лучшие подруги Best Friend
Сезон 1 Серия 3
2 июня 2004
Попугай Поли Polly Parrot
Сезон 1 Серия 4
3 июня 2004
Игра в прятки Hide and Seek
Сезон 1 Серия 5
4 июня 2004
Детский сад The Playgroup
Сезон 1 Серия 6
6 июня 2004
Мама Свинка работает Mummy Pig at Work
Сезон 1 Серия 7
7 июня 2004
Нечестная игра Piggy in the Middle
Сезон 1 Серия 8
8 июня 2004
Папа потерял очки Daddy Loses His Glasses
Сезон 1 Серия 9
9 июня 2004
В саду Gardening
Сезон 1 Серия 10
10 июня 2004
Икота Hiccups
Сезон 1 Серия 11
11 июня 2004
Велосипед Bicycles
Сезон 1 Серия 12
13 июня 2004
Секреты Secrets
Сезон 1 Серия 13
14 июня 2004
Воздушный змей Flying a Kite
Сезон 1 Серия 14
15 июня 2004
Пикник Picnic
Сезон 1 Серия 15
16 июня 2004
Музыкальные инструменты Musical Instruments
Сезон 1 Серия 16
17 июня 2004
Лягушки и черви, и бабочки Frogs and Worms and Butterflies
Сезон 1 Серия 17
18 июня 2004
Переодевание Dressing Up
Сезон 1 Серия 18
20 июня 2004
Новые ботинки New Shoes
Сезон 1 Серия 19
21 июня 2004
Школьный праздник The School Fete
Сезон 1 Серия 20
22 июня 2004
День рождения мамы Свинки Mummy Pig's Birthday
Сезон 1 Серия 21
23 июня 2004
Зубная фея The Tooth Fairy
Сезон 1 Серия 22
24 июня 2004
Новая машина The New Car
Сезон 1 Серия 23
25 июня 2004
Охота за сокровищами Treasure Hunt
Сезон 1 Серия 24
27 июня 2004
Не очень хорошо Not Very Well
Сезон 1 Серия 25
28 июня 2004
Снег Snow
Сезон 1 Серия 26
29 июня 2004
Замок ветров Windy Castle
Сезон 1 Серия 27
30 июня 2004
Моя кузина Хлое My Cousin Chloé
Сезон 1 Серия 28
1 июля 2004
Блинчики Pancakes
Сезон 1 Серия 29
2 июля 2004
Без родителей Babysitting
Сезон 1 Серия 30
4 июля 2004
Урок балета Ballet Lesson
Сезон 1 Серия 31
5 июля 2004
Гроза Thunderstorm
Сезон 1 Серия 32
6 июля 2004
Мы моем машину Cleaning the Car
Сезон 1 Серия 33
7 июля 2004
Ланч Lunch
Сезон 1 Серия 34
8 июля 2004
Поход Camping
Сезон 1 Серия 35
9 июля 2004
Сонная Принцесса The Sleepy Princess
Сезон 1 Серия 36
28 октября 2004
Домик на дереве The Tree House
Сезон 1 Серия 37
29 октября 2004
Маскарад Fancy Dress Party
Сезон 1 Серия 38
31 октября 2004
Музей The Museum
Сезон 1 Серия 39
1 ноября 2004
Очень жаркий день Very Hot Day
Сезон 1 Серия 40
2 ноября 2004
Кукольный театр Хлои Chloé's Puppet Show
Сезон 1 Серия 41
3 ноября 2004
Папа занимается спортом Daddy Gets Fit
Сезон 1 Серия 42
4 ноября 2004
Уборка Tidying Up
Сезон 1 Серия 43
5 ноября 2004
На площадке The Playground
Сезон 1 Серия 44
7 ноября 2004
Папа вешает фотографию Daddy Puts Up a Picture
Сезон 1 Серия 45
8 ноября 2004
На пляже At the Beach
Сезон 1 Серия 46
9 ноября 2004
Мистер Тонкие Ножки Mister Skinnylegs
Сезон 1 Серия 47
10 ноября 2004
Лодка дедушки Свина Grandpa Pig's Boat
Сезон 1 Серия 48
11 ноября 2004
За покупками Shopping
Сезон 1 Серия 49
12 ноября 2004
Мой день рождения My Birthday Party
Сезон 1 Серия 50
28 ноября 2004
Папина видеокамера Daddy's Movie Camera
Сезон 1 Серия 51
29 ноября 2004
Школьный спектакль School Play
Сезон 1 Серия 52
30 ноября 2004
