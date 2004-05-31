В 1 сезоне сериала «Свинка Пеппа» зрители познакомятся с большим и дружным семейством, которое состоит из милых зверьков. Они ведут жизнь, поразительно похожую на нашу. Папа ходит на работу, в то время как мама занимается готовкой и уборкой. Их старшая дочка недавно отметила свое четырехлетие. В отличие от своего младшего братика, она прекрасно говорит и часто проводит досуг в компании подруги-овечки. Вместе они ежедневно попадают в забавные ситуации, которые помогают им постигать окружающий мир.