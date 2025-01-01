Меню
Сезоны
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Свинка Пеппа, список сезонов
Peppa Pig
0+
Год выпуска
2004
Страна
Великобритания
Эпизод длится
10 минут
Телеканал
Channel 5
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.3
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Свинка Пеппа»
Сезон 1 / Season 1
52 эпизода
31 мая 2004 - 30 ноября 2004
Сезон 2 / Season 2
52 эпизода
4 сентября 2006 - 20 июня 2007
Сезон 3 / Season 3
26 эпизодов
2 ноября 2009 - 13 ноября 2010
Сезон 4 / Season 4
26 эпизодов
23 мая 2011 - 23 декабря 2011
Сезон 5 / Season 5
26 эпизодов
24 октября 2016 - 7 сентября 2017
Сезон 6 / Season 6
26 эпизодов
24 сентября 2010 - 15 июня 2012
Сезон 7 / Season 7
52 эпизода
3 февраля 2019 - 7 октября 2020
