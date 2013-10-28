В 1 сезоне 9 серии сериала «Пепел» способный опознать Пепла Рваный оказывается повешен в подсобке, где его держали. Оказавшись в военной части, Петров встречает Пепла и по идентичной татуировке на запястье понимает, кто перед ним.
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