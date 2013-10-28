В 1 сезоне 8 серии сериала «Пепел» когда возникает вероятность, что будет проведено опознание Пепла вором по клике Рваный, Сенька всячески пытается избежать встречи с ним. В скором времени он вынужден прибегнуть к помощи людей из своего прошлого.
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