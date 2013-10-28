В 1 сезоне 1 серии сериала «Пепел» капитан Петров и Сенька Пепел направляются с разными целями в Ленинград. Первому там грозит либо арест, либо обвинение в дезертирстве, второй должен перевезти в город награбленные в Москве ювелирные изделия.
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