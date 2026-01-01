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Киноафиша Сериалы Пенниуорт Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Пенниуорт» (2019)

Актеры сериала «Пенниуорт» Вся информация о сериале
Джек Бэннон
Джек Бэннон Jack Bannon
Alfred Pennyworth Бен Элдридж
Бен Элдридж Ben Aldridge
Thomas Wayne Хэйнсли Ллойд Беннетт
Хэйнсли Ллойд Беннетт Hainsley Lloyd Bennett
Эмма Паэтц Emma Paetz
Martha Kane Райан Флетчер
Райан Флетчер Ryan Fletcher
Дороти Эткинсон
Дороти Эткинсон Dorothy Atkinson
Mary Pennyworth Иан Палстон-Дэвис
Иан Палстон-Дэвис Ian Puleston-Davies
Arthur Pennyworth Полли Уокер
Полли Уокер Polly Walker
Peggy Sykes Палома Фэйт
Палома Фэйт Paloma Faith
Bet Sykes Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг Jason Flemyng
Lord James Harwood Эмма Коррин
Эмма Коррин Emma Corrin
Саломе Гуннарсдоттир Salóme Gunnarsdóttir
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