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Киноафиша Сериалы Страшные сказки Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Страшные сказки» (2016)

Актеры сериала «Страшные сказки» Вся информация о сериале
Reeve Carney
Dorian Gray
Тимоти Далтон
Тимоти Далтон Timothy Dalton
Sir Malcolm Murray Ева Грин
Ева Грин Eva Green
Vanessa Ives Рори Киннер
Рори Киннер Rory Kinnear
Пэтти ЛюПон
Пэтти ЛюПон Patti LuPone
Dr. Seward Билли Пайпер
Билли Пайпер Billie Piper
Уэс Стьюди
Уэс Стьюди Wes Studi
Kaetenay Гарри Тредэвэй
Гарри Тредэвэй Harry Treadaway
Dr. Victor Frankenstein Джош Хартнетт
Джош Хартнетт Josh Hartnett
Ethan Chandler Кристиан Камарго
Кристиан Камарго Christian Camargo
Дуглас Ходж
Дуглас Ходж Douglas Hodge
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