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Актёры 3 сезона сериала «Страшные сказки» (2016)
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Актеры сериала «Страшные сказки»
Вся информация о сериале
Reeve Carney
Dorian Gray
Тимоти Далтон
Timothy Dalton
Sir Malcolm Murray
Ева Грин
Eva Green
Vanessa Ives
Рори Киннер
Rory Kinnear
Пэтти ЛюПон
Patti LuPone
Dr. Seward
Билли Пайпер
Billie Piper
Уэс Стьюди
Wes Studi
Kaetenay
Гарри Тредэвэй
Harry Treadaway
Dr. Victor Frankenstein
Джош Хартнетт
Josh Hartnett
Ethan Chandler
Кристиан Камарго
Christian Camargo
Дуглас Ходж
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