В 1 сезоне 8 серии сериала «Страшные сказки» компания направляется на поиски Мины в театр, где сталкивается со своими самыми страшными кошмарами. Сэр Малкольм должен сделать судьбоносный выбор. Виктор использует Брону для достижения своего замысла.