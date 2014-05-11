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Киноафиша Сериалы Страшные сказки Сезоны Сезон 1 Серия 8

Страшные сказки 2014 - 2016 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Страшные сказки»
Ночная работа
Сезон 1 / Серия 1 11 мая 2014
Сеанс
Сезон 1 / Серия 2 18 мая 2014
Воскрешение
Сезон 1 / Серия 3 25 мая 2014
Полусвет
Сезон 1 / Серия 4 1 июня 2014
Ближе, чем сестры
Сезон 1 / Серия 5 8 июня 2014
Чем смерть может объединить
Сезон 1 / Серия 6 15 июня 2014
Одержимость
Сезон 1 / Серия 7 22 июня 2014
Гранд Гиньон
Сезон 1 / Серия 8 29 июня 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Страшные сказки» компания направляется на поиски Мины в театр, где сталкивается со своими самыми страшными кошмарами. Сэр Малкольм должен сделать судьбоносный выбор. Виктор использует Брону для достижения своего замысла.

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