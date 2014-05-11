В 1 сезоне 7 серии сериала «Страшные сказки» демон овладевает Ванессой. В течение нескольких недель друзья пытаются её спасти, но все безрезультатно. После изнурительных мучений Ванесса заявляет, что знает местонахождение Мины.
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