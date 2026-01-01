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Киноафиша Сериалы Страшные сказки Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Страшные сказки» (2014)

Актеры сериала «Страшные сказки» Вся информация о сериале
Reeve Carney
Dorian Gray
Тимоти Далтон
Тимоти Далтон Timothy Dalton
Sir Malcolm Murray Ева Грин
Ева Грин Eva Green
Vanessa Ives Рори Киннер
Рори Киннер Rory Kinnear
The Creature Билли Пайпер
Билли Пайпер Billie Piper
Дэнни Сапани
Дэнни Сапани Danny Sapani
Sembene Гарри Тредэвэй
Гарри Тредэвэй Harry Treadaway
Dr. Victor Frankenstein Джош Хартнетт
Джош Хартнетт Josh Hartnett
Ethan Chandler Алан Армстронг
Алан Армстронг Alun Armstrong
Дэвид Уорнер
Дэвид Уорнер David Warner
Саймон Расселл Бил
Саймон Расселл Бил Simon Russell Beale
Ferdinand Lyle
Оливер Коттон Oliver Cotton
Анна Чэнселлор
Анна Чэнселлор Anna Chancellor
Генри Гудман
Генри Гудман Henry Goodman
Олли Александр
Олли Александр Olly Alexander
Alex Price
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