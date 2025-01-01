Меню
Страшные сказки
Цитаты
Цитаты из сериала Страшные сказки
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
John Clare
Истинное зло, прежде всего, соблазнительно. Когда Дьявол стучится в твою дверь... у него нет копыт. Он красив и предлагает тебе то, чего желает твое сердце, в шёпоте. Как сирена, манящая тебя к губительным берегам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Рори Киннер
Rory Kinnear
