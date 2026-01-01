Основные места съемок сериала Страшные сказки
- Дублинский замок, г. Дублин, Ирландия
- Дублин, графство Дублин, Ирландия
- Лондон, Англия, Великобритания
- Мотт-стоун, Верхний Коннари, графство Виклоу, Ирл.
- Испания
- Альмерия, Андалусия, Испания
- Андалусия, Испания
- Англия, Великобритания
- Ирландия
- Печина, Альмерия, Андалусия, Испания
- Великобритания
- Верхний Коннари, графство Уиклоу, Ирландия
- Графство Уиклоу, Ирландия
- графство Дублин, Ирландия
- ул. Херберта, Брей, графство Уиклоу, Ирландия