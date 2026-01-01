Оповещения от Киноафиши
Места и даты съемок сериала Страшные сказки

Основные места съемок сериала Страшные сказки

  • Дублинский замок, г. Дублин, Ирландия
  • Дублин, графство Дублин, Ирландия
  • Лондон, Англия, Великобритания
  • Мотт-стоун, Верхний Коннари, графство Виклоу, Ирл.
  • Испания
  • Альмерия, Андалусия, Испания
  • Андалусия, Испания
  • Англия, Великобритания
  • Ирландия
  • Печина, Альмерия, Андалусия, Испания
  • Великобритания
  • Верхний Коннари, графство Уиклоу, Ирландия
  • Графство Уиклоу, Ирландия
  • графство Дублин, Ирландия
  • ул. Херберта, Брей, графство Уиклоу, Ирландия

Где снимали известные сцены

Студия
Киностудия Ardmore, ул. Херберта, Брэй, графство Уиклоу, Ирландия
Клуб исследователей
King's Inns, улица Генриетта, Дублин, Ирландия
Шоу Дикого Запада
Кабинтили, графство Дублин, Ирландия
Сцены вестерна
Эль Чоррильо, Печина, Альмерия, Андалусия, Испания
Вырезать сцены экстерьера коттеджа жены.
Брей-Хед, графство Уиклоу, Ирландия
Сцены внутри паба
Стагс-Хед — Дейм-Корт, Дублин, Ирландия
Окрестности Дориана Грея
Белгрейвия, Лондон, Англия, Великобритания
Уличные сцены
Переулок Дейм, Дублин, Ирландия
Сцены в Нью-Мексико
Пустыня Табернас, Альмерия, Андалусия, Испания
Сцены в Нью-Мексико
Кинопарк Fort Bravo (Texas Hollywood), урочище Парахе-дель-Унихай, Табернас, провинция Альмерия, Андалусия, Испания
Даты съемок сериала Страшные сказки

  • 7 октября 2013 - Март 2014
