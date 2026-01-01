Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
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