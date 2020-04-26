В 1 сезоне 9 серии сериала «Страшные сказки: Город Ангелов» Тиаго и Льюис находятся в опасности. После разговора с Эльзой Питер отправляется в кино с Томом, Трэвором и Фрэнком. Тиаго и Молли идут на танцы и сталкиваются с остальной частью семьи.