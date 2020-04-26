Страшные сказки: Город ангелов 2020 8 серия 1 сезон
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О чем cерия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Страшные сказки: Город Ангелов» Льюис конфликтует с Таунсендом в его офисе. Тиаго допрашивает Аделаиду и узнает, что Джозефина нашла новую веру. Рио просит Матео забыть свое прошлое и открыться будущему.
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