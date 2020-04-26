Страшные сказки: Город ангелов 2020 10 серия 1 сезон
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О чем cерия
В 1 сезоне 10 серии сериала «Страшные сказки: Город Ангелов» Питер Крафт, Эльза и мальчики застряли в машине. Тиаго пытается помочь Матео. Таунсенд празднует свою победу. Тиаго и Молли узнают правду и сталкиваются с мисс Аделаидой.
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